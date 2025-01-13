В Петербурге легковой автомобиль врезался в стену дома у Аничкова моста

Водитель нарушил правила дорожного движения.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП произошло 10:30 на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки. За рулём легковушки «Газель» находился 37-летний водитель. Он столкнулся на перекрёстке с другим авто китайской марки «Changan», за рулём которой находился 25-летний молодой человек.
В пресс-службе дорожной полиции уточнили, что оба автомобиля проезжали на зелёный сигнал светофора. Однако это не спасло ситуацию. Водитель иномарки поворачивал с Невского и не предоставил преимущества в движении отечественному авто. В итоге китайская белая легковушка вылетела на тротуар и врезалась в стену дома на набережной Фонтанки.
Уточняется, что в ДТП обошлось без пострадавших. Ситуацией теперь занимается полиция. А вот участнику ДТП на Московском проспекте, которое произошло накануне, повезло меньше. 43-летний водитель скончался на месте происшествия о полученных травм. Об этом ранее писал spb.aif.ru.