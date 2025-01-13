В Петербурге легковой автомобиль врезался в стену дома у Аничкова моста

В пресс-службе дорожной полиции уточнили, что оба автомобиля проезжали на зелёный сигнал светофора. Однако это не спасло ситуацию. Водитель иномарки поворачивал с Невского и не предоставил преимущества в движении отечественному авто. В итоге китайская белая легковушка вылетела на тротуар и врезалась в стену дома на набережной Фонтанки.