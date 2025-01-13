В Новополоцке ОБЭП задержал ИП, набравшую долгов на 700 тысяч рублей под процент

В Новополоцке милиция задержала местную предпринимательницу, которую подозревают в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД.
Установлено, что в течение трех лет 38-летняя ипэшница одалживала крупные суммы. Предпринимательница, занимаясь бизнесом по производству кормов, брала у знакомых деньги в долг, обещая большие проценты. Однако ни одному из шести установленных «вкладчиков» ни деньги, ни проценты фигурантка не ввыплатила.
Ущерб превысил 700 тысяч белорусских рублей.
Женщину будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Но в милиции считают, что ее жертв может быть больше.
Также сельчанина будут судить за украденную консервацию в Ивацевичском районе: «Жил с женой в подвале и кормил украденными закатками».
Тем временем серийный вор грабил минчан на рабочих местах.
А СК Беларуси раскрыл планы беглых за границей, сказав о новых уголовных делах.