В Новополоцке ОБЭП задержал ИП, набравшую долгов на 700 тысяч рублей под процент

Установлено, что в течение трех лет 38-летняя ипэшница одалживала крупные суммы. Предпринимательница, занимаясь бизнесом по производству кормов, брала у знакомых деньги в долг, обещая большие проценты. Однако ни одному из шести установленных «вкладчиков» ни деньги, ни проценты фигурантка не ввыплатила.