Волгоградец, порезавший покупателей в магазине Щелково, арестован

В подмосковном городе Щелково возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство троих человек.
Инцидент произошел 13 января 2025 года в продуктовом магазине «Дикси», где 20-летний уроженец Волгоградской области, Александр Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на посетителей.
Как сообщили в пресс-службе следственного отдела ГСУ СК России по Московской области, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). По предварительным данным, злоумышленник внезапно набросился на троих человек и нанес им ножевые ранения в различные части тела.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им своевременно оказали медицинскую помощь. На данный момент их жизни находятся вне опасности. Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям сотрудников МУ МВД России «Щелковское».
В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса и проведения других необходимых следственных действий. Мотивы, побудившие мужчину к нападению, пока остаются неизвестными.
Молодой человек арестован.