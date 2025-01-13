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Волгоградец, порезавший покупателей в магазине Щелково, арестован

20-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения.

В подмосковном городе Щелково возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство троих человек.

Инцидент произошел 13 января 2025 года в продуктовом магазине «Дикси», где 20-летний уроженец Волгоградской области, Александр Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на посетителей.

Как сообщили в пресс-службе следственного отдела ГСУ СК России по Московской области, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). По предварительным данным, злоумышленник внезапно набросился на троих человек и нанес им ножевые ранения в различные части тела.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им своевременно оказали медицинскую помощь. На данный момент их жизни находятся вне опасности. Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям сотрудников МУ МВД России «Щелковское».

В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса и проведения других необходимых следственных действий. Мотивы, побудившие мужчину к нападению, пока остаются неизвестными.

Молодой человек арестован.