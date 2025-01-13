Волгоградец, порезавший покупателей в магазине Щелково, арестован

Как сообщили в пресс-службе следственного отдела ГСУ СК России по Московской области, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). По предварительным данным, злоумышленник внезапно набросился на троих человек и нанес им ножевые ранения в различные части тела.