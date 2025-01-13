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Следователи начали проверку по факту хищения земель у донских фермеров

В Сальском районе Ростовской области следователи организовали проверку после того, как в сети распространилась информация о противоправных действиях в отношении местных фермеров.

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, предприниматель в Сальском районе с помощью мошеннических схем и административного ресурса забирает земли у фермеров.

«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Ростовской области.

Накануне донские фермеры обратились в «Русскую общину». По информации Telegram-канала организации, местный предприниматель Армен Татеосян отбирает у них земли, угрожая расправой и применяя мошеннические схемы. Кроме того, как утверждается, к этому якобы причастны администрации Сальского района, а также «заинтересованные лица» из крупного местного сельхозпредприятия СПК «Русь».

По словам предпринимателей, земли у них похищают разными способами. Например, через оформление и переоформление их на подставных лица, организуются проверки «с силовым отъемом зерна, сена, скота или имущества» и т. д.

СК