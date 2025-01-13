Следователи начали проверку по факту хищения земель у донских фермеров

Накануне донские фермеры обратились в «Русскую общину». По информации Telegram-канала организации, местный предприниматель Армен Татеосян отбирает у них земли, угрожая расправой и применяя мошеннические схемы. Кроме того, как утверждается, к этому якобы причастны администрации Сальского района, а также «заинтересованные лица» из крупного местного сельхозпредприятия СПК «Русь».