В Новосибирске задержали разыскиваемого Интерполом мошенника

По информации правоохранителей, летом прошлого года мужчина работал продавцом техники в одном из торговых центров города Алматы. Там он под предлогом продажи телефонов и аксессуаров для них присвоил себе более 20 млн тенге (более 3 800 00 ₽). После совершения преступления мошенник покинул Казахстан.