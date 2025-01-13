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В Новосибирске задержали разыскиваемого Интерполом мошенника

В Новосибирске задержали 24-летнего мошенника, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

По информации правоохранителей, летом прошлого года мужчина работал продавцом техники в одном из торговых центров города Алматы. Там он под предлогом продажи телефонов и аксессуаров для них присвоил себе более 20 млн тенге (более 3 800 00 ₽). После совершения преступления мошенник покинул Казахстан.

Мужчину объявили в международный розыск. Через несколько месяцев полицейские напали на его след — аферист скрывался в Новосибирске. В данный момент он находится под стражей.