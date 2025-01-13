После аварии на Красном проспекте в Новосибирске скорая увезла 3 человек

Днем 13 января в Центральном районе Новосибирска на пересечении Красного проспекта и Писарева столкнулись иномарки «Opel Astra», «Renault Captur» и «Mercedes-Benz». Теперь региональная Госавтоинспекция поделилась подробностями этого ДТП.
— В результате ДТП пострадали женщина-водитель «Opel» 1974 года рождения, а также пассажиры «Renault» — женщина 1966 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Все они доставлены в лечебное учреждение, — уточнила пресс-служба ведомства.
Напомним, что видео с последствиями аварии с КП-Новосибирск поделилась одна из читательниц, которая оказалась на месте. Судя по кадрам, кроссовер «Mercedes» вылетел на тротуар и врезался в столб.
Как оказалось, водитель «Mercedes» не справился с управлением во время резкого изменения дорожной ситуации. В публикации подчеркнули, что в салоне немецкой иномарки никто не пострадал.