После аварии на Красном проспекте в Новосибирске скорая увезла 3 человек

— В результате ДТП пострадали женщина-водитель «Opel» 1974 года рождения, а также пассажиры «Renault» — женщина 1966 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Все они доставлены в лечебное учреждение, — уточнила пресс-служба ведомства.