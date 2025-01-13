Гомельчанин лишился прав за резкий маневр на встречной полосе

Так, на видео одного из гомельских водителей попал опасный маневр легковушки на одной из городских улиц. Местный житель принес в ГАИ видео со своего видеорегистратора, как водитель «Дэу» опасно совершает обгон попутного транспортного средства, которое выехало с прилегающей территории. Дорожный инцидент произошел в областном центре на улице Пролетарской.