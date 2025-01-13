Гомельчанин лишился прав за резкий маневр на встречной полосе

В Гомеле водитель совершил резкий маневр на дороге и лишился водительских прав, рассказали в телеграм-канале «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, на видео одного из гомельских водителей попал опасный маневр легковушки на одной из городских улиц. Местный житель принес в ГАИ видео со своего видеорегистратора, как водитель «Дэу» опасно совершает обгон попутного транспортного средства, которое выехало с прилегающей территории. Дорожный инцидент произошел в областном центре на улице Пролетарской.
Правоохранители установили, что авто управлял 56-летний гомельчанин. Мужчина, обгоняя другое авто, не предпринял попытку снизить скорость и выехал на встречную полосу, чем заставил других водителей затормозить и изменить траекторию движения.
Водителя привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД. Ему грозит штраф семь базовых величин (294 белорусских рубля в январе 2024-го) и лишение права управления на три месяца.
Тем временем в Новополоцке ОБЭП задержал ИП, набравшую долгов на 700 тысяч рублей под проценты.