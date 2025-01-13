Воронежский пенсионер из-за угроз отдал аферистам свыше 2,5 миллионов

65-летнему жителю Воронежа позвонил якобы его бывший руководитель. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Мошенник убедил пенсионера перевести деньги для защиты счета. На этом дело не закончилось, и аферисты потребовали дополнительных переводов, угрожая расправой над семьей. При этом для запугивания они использовали фотографии его дочери. Суммарно мужчина перевел неизвестным вымогателям свыше 2,5 миллионов рублей.