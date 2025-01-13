Воронежский пенсионер из-за угроз отдал аферистам свыше 2,5 миллионов

65-летнему жителю Воронежа позвонил якобы его бывший руководитель. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Мошенник убедил пенсионера перевести деньги для защиты счета. На этом дело не закончилось, и аферисты потребовали дополнительных переводов, угрожая расправой над семьей. При этом для запугивания они использовали фотографии его дочери. Суммарно мужчина перевел неизвестным вымогателям свыше 2,5 миллионов рублей.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже 63-летний резчик металла отдал мошенникам почти полтора миллиона.