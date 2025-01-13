Во дворе дома в Минске легковушка сбила несовершеннолетнюю

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах. Ведь уже за пределами подъезда начинается зона повышенной опасности.