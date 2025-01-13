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Во дворе дома в Минске легковушка сбила несовершеннолетнюю

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на дворовой территории под колеса авто попала несовершеннолетняя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 10.30 52-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь во дворе дома № 154 по улице Маяковского, совершил наезд на 16-летнюю несовершеннолетнюю. Подросток доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах. Ведь уже за пределами подъезда начинается зона повышенной опасности.

«Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при движении на дворовых и прилегающих территориях, выбирайте такую скорость, которая позволит совершить экстренное торможение при появлении пешехода», — призвали в ГАИ.