Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна

Согласно ведомству, пожарами объяты 40 306 акров (163 квадратных километра). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа ранее признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветра, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.