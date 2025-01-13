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В Уфе пропала 62-летняя женщина

В Уфе разыскивается пропавшая 62-летняя Зайнуллина Зульфия Минигалиевна. С 12 января 2024 года ее местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд Лиза Алерт Башкортостан.

Источник: Башинформ

Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: темно-коричневая куртка, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки, розовая шапка.

Контактный номер: 8−800−700−54−52 или 112.