В Уфе пропала 62-летняя женщина

Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.
Была одета: темно-коричневая куртка, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки, розовая шапка.
Контактный номер: 8−800−700−54−52 или 112.
В Уфе разыскивается пропавшая 62-летняя Зайнуллина Зульфия Минигалиевна. С 12 января 2024 года ее местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд Лиза Алерт Башкортостан.
Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.
Была одета: темно-коричневая куртка, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки, розовая шапка.
Контактный номер: 8−800−700−54−52 или 112.