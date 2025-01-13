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Инсценировали ДТП и получали деньги: в Воронежской области задержана банда мошенников

В Воронежской области задержали десять человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Все они находятся под подпиской о невыезде.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время правоохранителям удалось установить обстоятельства восьми хищений, к которым могут быть причастны задержанные, на общую сумму в 2,5 млн рублей. В полиции рассказывают, что аферисты с 2023 года участвовали в инсценировке дорожно-транспортных происшествий, которые затем оформляли по европротоколу.

«Они отправляли материалы в страховые компании для получения компенсаций», — поясняют в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранителям удалось вычислить 31-летнего организатора «бизнеса», а также девятерых участников банды — их возраст варьируется от 21 года до 66 лет. Расследование в настоящее время продолжается.