Инсценировали ДТП и получали деньги: в Воронежской области задержана банда мошенников

В настоящее время правоохранителям удалось установить обстоятельства восьми хищений, к которым могут быть причастны задержанные, на общую сумму в 2,5 млн рублей. В полиции рассказывают, что аферисты с 2023 года участвовали в инсценировке дорожно-транспортных происшествий, которые затем оформляли по европротоколу.