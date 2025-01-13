На Кубани предъявили иски к владельцу разбившегося в Черном море танкера

В картотеке Арбитражного суда Краснодарского края фигурируют два дела — оба заявления поданы 10 января, но пока не приняты к производству. Истцом выступает Новороссийская транспортная прокуратура, а ООО «Кама Шиппинг» проходит, как иное лицо.
Кроме того, «Морспасслужба» также предъявила к «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» исковое заявление.
Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.