Как пояснили в прокуратуре, такие схемы стали особенно популярны из-за широкой аудитории Roblox, где основную часть игроков составляют несовершеннолетние. Злоумышленники используют социальные сети и игровые чаты, чтобы втереться в доверие к детям.
Как защитить детей от мошенничества
Чтобы уберечь ребенка от подобных ситуаций, сотрудники прокуратуры и эксперты по кибербезопасности рекомендуют родителям следовать нескольким простым, но эффективным правилам:
Объясните детям риски. Расскажите о существующих схемах обмана, подчеркните, что нельзя делиться личными данными и переходить по подозрительным ссылкам.
Установите родительский контроль. Используйте специальные программы для ограничения нежелательного контента и контроля покупок в приложениях.
Создайте отдельную банковскую карту. Привяжите карту с лимитом к игровым аккаунтам, чтобы минимизировать финансовые риски.
Проверяйте транзакции. Регулярно анализируйте операции на счетах, чтобы вовремя выявить подозрительные списания.
Поддерживайте диалог. Обсуждайте с детьми их активность в интернете, чтобы они могли открыто делиться переживаниями.
Мошенники на Кубани охотятся на школьников в Roblox
На Кубани участились случаи обмана детей, играющих на популярной платформе Roblox. Злоумышленники представляются известными блогерами или администраторами игры, обещая эксклюзивный контент или игровые ресурсы. Доверчивые школьники переводят деньги, не подозревая, что попались на удочку мошенников.
Как пояснили в прокуратуре, такие схемы стали особенно популярны из-за широкой аудитории Roblox, где основную часть игроков составляют несовершеннолетние. Злоумышленники используют социальные сети и игровые чаты, чтобы втереться в доверие к детям.