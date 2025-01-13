Мошенники на Кубани охотятся на школьников в Roblox

Как пояснили в прокуратуре, такие схемы стали особенно популярны из-за широкой аудитории Roblox, где основную часть игроков составляют несовершеннолетние. Злоумышленники используют социальные сети и игровые чаты, чтобы втереться в доверие к детям.



Как защитить детей от мошенничества



Чтобы уберечь ребенка от подобных ситуаций, сотрудники прокуратуры и эксперты по кибербезопасности рекомендуют родителям следовать нескольким простым, но эффективным правилам:



Объясните детям риски. Расскажите о существующих схемах обмана, подчеркните, что нельзя делиться личными данными и переходить по подозрительным ссылкам.



Установите родительский контроль. Используйте специальные программы для ограничения нежелательного контента и контроля покупок в приложениях.



Создайте отдельную банковскую карту. Привяжите карту с лимитом к игровым аккаунтам, чтобы минимизировать финансовые риски.



Проверяйте транзакции. Регулярно анализируйте операции на счетах, чтобы вовремя выявить подозрительные списания.



Поддерживайте диалог. Обсуждайте с детьми их активность в интернете, чтобы они могли открыто делиться переживаниями.