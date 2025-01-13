В Могилеве бесправник под наркотиками жестко сбил 19-летнюю девушку

Установлено, что 32-летний могилевчанин ранее дважды судимый за бесправное вождение буду под воздействием наркотических веществ 5 ноября 2024-го снова сел за руль. На автомобиле «Лада» фигурант на улице Мовчанского превысил скорость выехал на перекресток на «красный» сигнал светофора и сбил 19-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда преступник скрылся с места аварии.