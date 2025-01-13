В Могилеве бесправник под наркотиками жестко сбил 19-летнюю девушку

В Могилеве бесправник в состоянии наркотического опьянения жестко сбил девушку-пешехода. Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Могилевского облисполкома.
Установлено, что 32-летний могилевчанин ранее дважды судимый за бесправное вождение буду под воздействием наркотических веществ 5 ноября 2024-го снова сел за руль. На автомобиле «Лада» фигурант на улице Мовчанского превысил скорость выехал на перекресток на «красный» сигнал светофора и сбил 19-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда преступник скрылся с места аварии.
Девушка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Водителя, который ее сбил, вскоре установили и задержали. Могилевчанину инкриминировали бесправное вождение, нарушение ПДД в состоянии наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, а также заведомое оставление в опасности (ч.3 ст. 159, ч.2 ст.317−2, ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда могилевчанин заключен под стражу.
Кроме того, пьяная витебчанка везла ребенка в сад на авто и попалась: «Отмечала день рождения ребенка».
Также гомельчанин лишился прав за резкий маневр на встречной полосе.