Аферисты приглашают новосибирцев стать присяжными заседателями

Кроме того, мошенники активно используют дипфейки, выдавая себя за родных, начальников или известных личностей. Услышав «знакомый» голос, многие теряют бдительность, поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно заранее договориться с близкими о кодовом слове, которое будете знать только вы и ваша семья. Это поможет защититься от мошенников и сохранить не только пароли, но и ваши сбережения, за которыми те охотятся.