Аферисты приглашают новосибирцев стать присяжными заседателями

Несколько недель назад жителям Новосибирской области стали поступать по электронной почте и в мессенджерах приглашения стать присяжными. Под предлогом срочных вызовов мошенники вынуждают переходить по подозрительным ссылкам, после чего происходит потеря личных данных и паролей от различных приложений.
«Также аферисты продолжают отправлять сибирякам “вызовы” от имени правоохранительных или налоговых органов, сообщая о возможном соучастии в преступлении. Но это очередная уловка, которая направлена на выуживание информации и создание чувства страха», — уточнили в администрации Бердска.
Кроме того, мошенники активно используют дипфейки, выдавая себя за родных, начальников или известных личностей. Услышав «знакомый» голос, многие теряют бдительность, поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно заранее договориться с близкими о кодовом слове, которое будете знать только вы и ваша семья. Это поможет защититься от мошенников и сохранить не только пароли, но и ваши сбережения, за которыми те охотятся.
Ранее мы писали, что новосибирцев обманывают через информацию о вакцинации от рака. В чатах местных жителей появляются сообщения от имени главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.