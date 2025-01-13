В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали три человека

«В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок», — написал он в своем Telegram.
Пострадавшие были госпитализированы. В селе Лозовое ранена еще одна женщина после атаки беспилотника (БПЛА) ВСУ на частный дом. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу Белгорода, где ей диагностировали минно-взрывную травму.
Женщина отказалась от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.
Другие подробности последствия атак ВСУ выясняются, уточнил Гладков.
Ранее, 11 января, в результате удара ВСУ по Белгородской области пострадали двое мужчин. Все пострадавшие были госпитализированы.
До этого, 10 января, в результате атаки беспилотников ВСУ на движущийся автомобиль и рейсовый автобус в регионе погибли три человека. Уточнялось, что все пострадавшие были госпитализированы.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.