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ТАСС публикует видео частичного обрушения кровли в военном госпитале в Туле

ТУЛА, 13 января. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры частичного обрушения кровли из-за пожара в военном госпитале в Туле. Пожарные расчеты проливают горящее здание. Огонь виден как на кровле, так и на втором и третьем этажах.

В Московском военном округе ранее сообщили, что причиной возгорания, предварительно, стала неисправность электропроводки.

По данным пресс-службы правительства Тульской области, эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.

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