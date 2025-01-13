ТАСС публикует видео частичного обрушения кровли в военном госпитале в Туле

В Московском военном округе ранее сообщили, что причиной возгорания, предварительно, стала неисправность электропроводки.
По данным пресс-службы правительства Тульской области, эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.
ТУЛА, 13 января. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры частичного обрушения кровли из-за пожара в военном госпитале в Туле. Пожарные расчеты проливают горящее здание. Огонь виден как на кровле, так и на втором и третьем этажах.
В Московском военном округе ранее сообщили, что причиной возгорания, предварительно, стала неисправность электропроводки.
По данным пресс-службы правительства Тульской области, эвакуированы 57 человек, пострадавших нет.