В Алматы троллейбус насмерть сбил пешехода

«Водитель троллейбуса 11 маршрута, следуя по ул. Тимирязева в западном направлении западнее ул. Байтурсынова допустил наезд на пешехода, молодого человека 2003 года рождения, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.