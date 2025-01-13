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В Алматы троллейбус насмерть сбил пешехода

Сегодня, 13 января, в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Троллейбус насмерть сбил пешехода на пересечении улиц Байтурсынова и Тимирязева, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ сообщили в полиции Алматы.

Так, данное ДТП имело место сегодня в 17:50 в Бостандыкском районе города.

«Водитель троллейбуса 11 маршрута, следуя по ул. Тимирязева в западном направлении западнее ул. Байтурсынова допустил наезд на пешехода, молодого человека 2003 года рождения, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.