В Ростове продлили арест подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту

После этого участники группы замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. Когда ничего не подозревающий водитель заехал с этим грузом на Крымский мост, устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.