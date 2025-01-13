В Ростове продлили арест подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту

В Ростове-на-Дону до 8 июня продлили арест подозреваемым в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Напомним, на скамье подсудимых находятся восемь человек. По данным следствия, в 2022 году первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники собрали группу и вовлекли в нее других людей.
После этого участники группы замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. Когда ничего не подозревающий водитель заехал с этим грузом на Крымский мост, устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.
Ранее сообщалось, что подозреваемым были предъявлены обвинения в теракте, а также в незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.
Добавим, к рассмотрению дела в Южном окружном военном суде приступят 21 января. Процесс будет закрытым.