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В Ростове продлили арест подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту

Арест подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту в Ростове продлили до 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону до 8 июня продлили арест подозреваемым в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Напомним, на скамье подсудимых находятся восемь человек. По данным следствия, в 2022 году первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники собрали группу и вовлекли в нее других людей.

После этого участники группы замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. Когда ничего не подозревающий водитель заехал с этим грузом на Крымский мост, устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.

Ранее сообщалось, что подозреваемым были предъявлены обвинения в теракте, а также в незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.

Добавим, к рассмотрению дела в Южном окружном военном суде приступят 21 января. Процесс будет закрытым.