Из-за пожара в военном госпитале в Туле частично обрушилась крыша

По информации агентства, пламя начало вырываться на крышу. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Пролегающую рядом улицу Советскую полностью перекрыли для обеспечения работы пожарных. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, угроза перехода огня на соседние здания ликвидирована по состоянию на 17:25 мск.
Пожар в военном госпитале произошел сегодня, 13 января. Из здания эвакуировали 57 человек, пострадавших не было. В госпитале лечились военнослужащие срочной службы, к нему приписан 39-й отдельный медицинский отряд ВДВ.