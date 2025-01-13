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Из-за пожара в военном госпитале в Туле частично обрушилась крыша

В результате пожара в здании военного госпиталя в Туле обрушилась часть крыши. Также рядом со зданием оборвались провода троллейбусной линии, что привело к остановке троллейбусов, их берут на буксир, сообщило агентство ТСН24.

По информации агентства, пламя начало вырываться на крышу. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Пролегающую рядом улицу Советскую полностью перекрыли для обеспечения работы пожарных. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, угроза перехода огня на соседние здания ликвидирована по состоянию на 17:25 мск.

Пожар в военном госпитале произошел сегодня, 13 января. Из здания эвакуировали 57 человек, пострадавших не было. В госпитале лечились военнослужащие срочной службы, к нему приписан 39-й отдельный медицинский отряд ВДВ.

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