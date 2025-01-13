На владельцев потерпевших крушение танкеров подали в суд

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно около 9,2 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Ространснадзор отмечал, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. По данным Минтранса, несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.