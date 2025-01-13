Нападение стаи собак на 10-летнего школьника в Челябинске обернулось уголовным делом

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего школьника в Челябинске. Расследование ведется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.