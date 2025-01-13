Нападение стаи собак на 10-летнего школьника в Челябинске обернулось уголовным делом

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на десятилетнего школьника в Челябинске. Расследование ведется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
— Следователями СК России проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Собаки напали на ребенка 13 января в Ленинском районе. Один из псов прокусил пострадавшему ногу. Отмечается, что произошедший случай не единичен.