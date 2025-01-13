Армавирский отравитель пилотов признал заговор с СБУ

Егор Семенов приехал в Россию на заработки в 2018 году и поселился в городе Химки Московской области. У Егора Семенова есть жена и двое детей, он получил высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году мужчина получил гражданство России. Вскоре после этого, являясь противником проведения специальной военной операции, он вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на сотрудничество с ними.