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В Башкирии арестован подозреваемый в смертельном ДТП полицейский

В Башкирии арестован подозреваемый в смертельном ДТП полицейский. Жителю Стерлитамака, который обвиняется в трагическом дорожном происшествии, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 12 марта.

Источник: Пресс-служба следкома по РБ

Как рассказали в пресс-службе МВД, вечером 11 января в г. Стерлитамаке произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии один из водителей скончался от полученных травм на месте происшествия, еще один водитель госпитализирован.

По версии следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Уфимский тракт, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», который вследствие удара выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Х-Трейл». В результате ДТП водитель «Мерседеса» скончался, а водитель «Ниссан» госпитализирован с телесными повреждениями, уточнили в пресс-службе следкома республики.

В отношении сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, отметили в МВД.

В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия с целью сбора и фиксации доказательственной базы по делу.