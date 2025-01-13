«Плотная черная масса»: оперштаб Кубани показал вытекший мазут возле кормы танкера «Волгонефть-239»

Нефтепродукт полностью покрывает небольшую бухту в районе мыса Панагия, там, где произошёл выброс мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». В публикации он называется не иначе как «плотная черная масса».
Чёрную жижу с поверхности моря собирает экскаватор. За раз набирается почти полный ковш. Затем мазут загружают в самосвалы, специально подготовленные для перевозки нефтепродукта.
Работы на береговой линии идут круглосуточно. Также продолжаются работы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера в районе мыса Панагия, которая необходима для работы тяжелой техники, в том числе экскаваторов.
На место постоянно доставляют новые крупные валуны для формирования основания. И гравия — для верхнего слоя. Уже пройдена почти половина расстояния от берега до борта судна.
Площадку продлят максимально близко к корме. Затем, как только это станет возможным, — заделают трещину в корпусе судна, чтобы прекратить выход нефтепродуктов.
Еще около 48 кубометров нефтеводяной смеси собрали с баржи «Пикник» от борта танкера «Волгонефть-239».
Отходы загружают в специализированный контейнер для мусора (мульда) и передают на берег для дальнейшей утилизации. Радужные пятна, не подлежащие сбору, специалисты Морспасслужбы обрабатывают биосорбентом. Также выставляют дополнительные боновые заграждения, чтобы ограничить место разлива.
Ранее сообщалось, что с пляжей Анапы заканчивают вывозить загрязненный мазутом грунт.
13 января по поручению президента России премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море.
Два танкера — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые перевозили мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. В море оказалось 3 700 тонн мазута.