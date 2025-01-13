В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

В него же входили их земляки Джабраил Аушев и Хусейн Медов, арестованные, как сообщал «Ъ», по обвинению в помощи террористам, напавшим в марте прошлого года на посетителей «Крокус-Сити-Холла». Тогда жертвами выходцев из Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которых пособники обеспечили автоматами и боеприпасами, стали 145 человек, еще более 500 получили ранения, травмы и ожоги. Сам концертный зал был уничтожен пожаром, и восстанавливать его не будут.