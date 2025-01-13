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В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему», — говорится в публикации.

Сначала нападавшего задержали двое очевидцев, через несколько секунд подоспели и транспортные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Первую помощь пострадавшему оказали в аэропорту сотрудники медицинской службы. Его доставили в городскую больницу. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.