В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом на человека

«Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему», — говорится в публикации.
Сначала нападавшего задержали двое очевидцев, через несколько секунд подоспели и транспортные полицейские. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
Первую помощь пострадавшему оказали в аэропорту сотрудники медицинской службы. Его доставили в городскую больницу. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.