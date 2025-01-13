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На трассе под Ростовом в ДТП пострадали два человека

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в Гоставтоинспекции по региону. Авария произошла 13 января около 10:50 на трассе «Волгодонск — Дубовское».

По предварительной информации ведомства, 69-летний водитель «ВАЗ-21102» при повороте не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент», под управлением 71-летнего водителя. В результате автомобили столкнулись.

От сильного удара, водитель «Хендэ Акцент», а также пассажир автомобиля «ВАЗ 21102» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.