На трассе под Ростовом в ДТП пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в Гоставтоинспекции по региону. Авария произошла 13 января около 10:50 на трассе «Волгодонск — Дубовское».
По предварительной информации ведомства, 69-летний водитель «ВАЗ-21102» при повороте не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент», под управлением 71-летнего водителя. В результате автомобили столкнулись.
От сильного удара, водитель «Хендэ Акцент», а также пассажир автомобиля «ВАЗ 21102» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.