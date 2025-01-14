Двух жителей Кубани осудили за поджог военкомата

В мае 2022 года в Краснодаре подсудимые познакомились и начали общаться из-за общего негативного отношения к проведению специальной военной операции. В октябре того же года они решили совершить поджог одного из военкоматов. 5 октября один из фигурантов изготовил зажигательные изделия, которые забрал соучастник и выехал в Горячий Ключ.