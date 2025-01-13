В Дагестане пресекли работу подпольной криптофермы

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Работу подпольной криптофермы пресекли в Махачкале. Ущерб от незаконного майнинга превышает 180 млн рублей, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.
«Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов. Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов, если быть точным. А ведь эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования и повышение качества услуг для всех нас», — написал он.
Гаджиев отметил, что криптоферма состояла из 408 аппаратов для майнинга. Владелец фермы незаконно подключился к электросетям.
Площадку обнаружили во время совместной работы департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ» по Республике Дагестан, отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии филиала «Дагэнерго» и МВД по Республике Дагестан. Материалы по факту организации незаконной криптофермы переданы в правоохранительные органы.