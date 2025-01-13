В Дагестане пресекли работу подпольной криптофермы

«Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов. Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов, если быть точным. А ведь эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования и повышение качества услуг для всех нас», — написал он.