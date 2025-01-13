Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 13 января 2025 года

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна
Пожары в Лос-Анджелесе охватили 40 306 акров, что больше площади Лихтенштейна. Введены приказы об эвакуации, борьбу с огнем осложняют сильные ветра и неработающие гидранты.
СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии
Пожар в каньоне Итон, уничтоживший более 7 тыс. строений, мог начаться у трансмиссионной вышки. Доступ к району закрыт, ведется расследование. Очевидцы предоставили снимки пламени у основания вышки.
Миллионеры из Калифорнии тратят 2 тысячи долларов в час на частных пожарных
Калифорнийские богачи нанимают частные пожарные команды за $2000 в час для защиты особняков от лесных пожаров. Эти фирмы используют собственное оборудование и ресурсы, предлагая услуги «по вызову».
Ким Кардашьян призвала повысить оплату участвующим в тушении пожаров в США заключенным
Ким Кардашьян призвала губернатора Калифорнии повысить зарплату заключенным пожарным, участвующим в тушении лесных пожаров. По ее словам, им платят $1 в час, ставка не менялась с 1984 года. Она предложила увеличить оплату, чтобы оценить их героизм и риск.