Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 13 января 2025 года

Ким Кардашьян призвала губернатора Калифорнии повысить зарплату заключенным пожарным, участвующим в тушении лесных пожаров. По ее словам, им платят $1 в час, ставка не менялась с 1984 года. Она предложила увеличить оплату, чтобы оценить их героизм и риск.