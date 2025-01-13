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Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 13 января 2025 года

Пожары в Калифорнии продолжают разрушать территории, сказываясь на жизни местных жителей. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации и мерах по ликвидации на 13 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна

Пожары в Лос-Анджелесе охватили 40 306 акров, что больше площади Лихтенштейна. Введены приказы об эвакуации, борьбу с огнем осложняют сильные ветра и неработающие гидранты.

СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии

Пожар в каньоне Итон, уничтоживший более 7 тыс. строений, мог начаться у трансмиссионной вышки. Доступ к району закрыт, ведется расследование. Очевидцы предоставили снимки пламени у основания вышки.

Миллионеры из Калифорнии тратят 2 тысячи долларов в час на частных пожарных

Калифорнийские богачи нанимают частные пожарные команды за $2000 в час для защиты особняков от лесных пожаров. Эти фирмы используют собственное оборудование и ресурсы, предлагая услуги «по вызову».

Ким Кардашьян призвала повысить оплату участвующим в тушении пожаров в США заключенным

Ким Кардашьян призвала губернатора Калифорнии повысить зарплату заключенным пожарным, участвующим в тушении лесных пожаров. По ее словам, им платят $1 в час, ставка не менялась с 1984 года. Она предложила увеличить оплату, чтобы оценить их героизм и риск.

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