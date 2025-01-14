Волгоградке предъявили обвинение в убийстве

Тело пожилого мужчины было найдено 3 января на грунтовой дороге рядом с его домом на улице Вишневая. Эксперты установили, что смерть наступила от 19 ножевых ранений. Следователи и полицейские оперативно установили и задержали подозреваемую в совершении убийства. Ею оказалась соседка убитого.
По версии следствия, 2 января 2025 года женщина, находясь у себя дома, выпивала с соседом. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и она нанесла ему удары ножом, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
После совершенного убийства задержанная разбудила своего мужа, спавшего в соседней комнате, и попросила его перевезти на садовой тачке тело убитого на дорогу.
Сама же в это время начала все тщательно отмывать в доме, пытаясь таким образом скрыть следы преступления, которые впоследствии обнаружили и зафиксировали криминалисты из областного управления СКР, применив для этого специализированную технику.
В настоящее время женщину задержали и предъявили ей обвинение в убийстве. По решению суда она находится под стражей.
Правоохранители продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.