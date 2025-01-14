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Полицейские освободили заложников в Актобе

Полицейские успешно провели операцию по освобождению заложников в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как рассказали в полиции, подозреваемый задержан.

«Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело».

Начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января в Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.