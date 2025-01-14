Полицейские освободили заложников в Актобе

Как рассказали в полиции, подозреваемый задержан.
«Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело».
Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января в Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.
Полицейские успешно провели операцию по освобождению заложников в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, подозреваемый задержан.
«Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело».
Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января в Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.