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С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта

КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

«Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта», — сказал Субочев на опубликованном оперштабом видеообращении.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.в.

экология