В РФ вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

По данным ГАИ Дагестана, происшествие случилось 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.