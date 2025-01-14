В РФ вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Водителя приговорили к штрафу за угрозу для других автомобилистов на дороге в Дагестане. Решение мирового судьи стало первым подобным обвинительным приговором в России, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.
«В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Мировой судья судебного участка № 104 Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей», — говорится в сообщении.
По данным ГАИ Дагестана, происшествие случилось 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.