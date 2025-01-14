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Деревня под Курском оказалась заминирована после разрыва боеприпаса ВСУ

Выпущенный украинскими боевиками боеприпас разорвался в районе курской деревни Будище. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

Источник: Life.ru

«В окрестностях деревни Будище при разрыве боеприпаса произошёл разброс взрывоопасных элементов и, соответственно, минирование местности», — отметил он.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Зайцев также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать осторожность и избегать контакта с опасными предметами, которые могут находиться на территории.

Ранее ВСУ разбросали «Лепестки» и «Колокольчики» в селе Большое Солдатское Курской области. Данное вооружение подходит под Конвенцию о запрете противопехотных мин, но Украина продолжает его использовать.