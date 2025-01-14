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Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 14 января. Регион от незваных гостей защитили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, воздушные цели поражены. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле», — говорится в заявлении.

Схожая ситуация и в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, один вражеский БПЛА был уничтожен в небе над столицей субъекта.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил чиновник.

Напомним, что за прошлую ночь силы ПВО перехватили восемь вражеских БПЛА над тремя регионами РФ. Шесть дронов удалось уничтожить над Воронежской областью, ещё по одному — в Брянской и Белгородской областях.