Тульская и Воронежская области подверглись атакам украинских беспилотников

«По предварительной информации, воздушные цели поражены. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле», — говорится в заявлении.
Схожая ситуация и в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, один вражеский БПЛА был уничтожен в небе над столицей субъекта.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил чиновник.
Напомним, что за прошлую ночь силы ПВО перехватили восемь вражеских БПЛА над тремя регионами РФ. Шесть дронов удалось уничтожить над Воронежской областью, ещё по одному — в Брянской и Белгородской областях.