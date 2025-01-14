Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

По информации газеты, в некоторых случаях следователи не учитывали даже явные отличия во внешности между преступниками, зафиксированными камерами наблюдения, и подозреваемыми, которых опознал ИИ. В одном из случаев правоохранители задержали женщину на седьмом месяце беременности, обвинив ее в угоне автомобиля, при том, что из данных камер и показаний свидетелей ничто не указывало на то, что преступник находится в положении.