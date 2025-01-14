Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

«Правоохранительные органы по всей стране используют инструменты искусственного интеллекта так, как они никогда не предназначались: как кратчайший путь к поиску и задержанию подозреваемых без других доказательств», — говорится в публикации.
Издание пишет, что 15 отделений полиции из 12 штатов задерживали подозреваемых, опознанных через подобранные ИИ соответствия, без каких-либо независимых доказательств, связывающих их с преступлением. Как отмечается в публикации, правоохранители в большинстве случаев противоречат собственным внутренним политикам, требующим от полицейских подкреплять все улики, найденные с помощью ИИ.
Согласно расследованию Washington Post, в результате использования технологии распознавания лиц американские следователи ошибочно задержали по меньшей мере восемь человек. По данным издания, в одних случаях полиция не проверяла алиби подозреваемых, в других — проигнорировала отпечатки пальцев и следы ДНК, указывавших на других людей, в третьих — не проверила ложные свидетельские показания.
По информации газеты, в некоторых случаях следователи не учитывали даже явные отличия во внешности между преступниками, зафиксированными камерами наблюдения, и подозреваемыми, которых опознал ИИ. В одном из случаев правоохранители задержали женщину на седьмом месяце беременности, обвинив ее в угоне автомобиля, при том, что из данных камер и показаний свидетелей ничто не указывало на то, что преступник находится в положении.
Как предполагает Washington Post, реальный масштаб проблемы, скорее всего, намного больше. Издание подчеркивает, что реальное число ложных задержаний, сделанных исключительно на основе распознаваний ИИ, вычислить невозможно, в том числе потому, что практически во всех штатах по закону следователи не обязаны предоставлять данные об использовании ИИ для этих целей.