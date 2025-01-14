Накрыли массово: 14 человек «прижали» по крупному делу в Приморье — видео

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Владивостока. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
По данным следствия, с декабря 2018 года по март 2024 года фигуранты организовали преступную группу, которая проводила азартные игры в пяти нежилых помещениях Владивостока. Залы находились на улицах Пихтовой, Калинина, Надибаидзе, Ладыгина и Горной. За это время организаторы заработали более девяти млн рублей.
В ходе расследования следователи провели обыски в игровых залах и изъяли оборудование, использовавшееся для проведения азартных игр.
«Помимо этого, в автомобиле одного из подозреваемых были обнаружены денежные средства в сумме более одного млн рублей», — сообщили в Следкоме.
Расследование завершено, материалы дела переданы для ознакомления фигурантам и их защитникам. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, СКР по Приморскому краю расследует масштабное уголовное дело о нелегальной игорной деятельности. По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год в Приморье действовала организованная группа, занимавшаяся незаконной игорной деятельностью под руководством пяти человек. Группа обустроила 14 нежилых помещений под нелегальные игровые клубы, где размещались игровые автоматы и другое оборудование для азартных игр.