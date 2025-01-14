Накрыли массово: 14 человек «прижали» по крупному делу в Приморье — видео

Напомним, СКР по Приморскому краю расследует масштабное уголовное дело о нелегальной игорной деятельности. По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год в Приморье действовала организованная группа, занимавшаяся незаконной игорной деятельностью под руководством пяти человек. Группа обустроила 14 нежилых помещений под нелегальные игровые клубы, где размещались игровые автоматы и другое оборудование для азартных игр.