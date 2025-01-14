Жители в панике: Минлесхоз проверяет информацию о зверском нападении тигра на человека в Приморье

В селе Зимники Дальнереченского района тигр напал на человека, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в обращении к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко сообщила одна из местных жительниц, но официально факт нападения хищника в профильных ведомствах пока не подтвердили.