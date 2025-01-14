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Жители в панике: Минлесхоз проверяет информацию о зверском нападении тигра на человека в Приморье

Мужчина якобы скончался от лап хищника, но официального подтверждения этому пока нет.

Источник: PrimaMedia.ru

В селе Зимники Дальнереченского района тигр напал на человека, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в обращении к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко сообщила одна из местных жительниц, но официально факт нападения хищника в профильных ведомствах пока не подтвердили.

Случившееся вызвало серьёзное беспокойство местных жителей. Как сообщают местные, хищник якобы убил человека и не позволяет никому приблизиться. Для разбирательства на место происшествия были вызваны охотнадзор и полиция.

«Сегодня утром на местного жителя напал тигр в пределах деревни. Загрыз мужчину насмерть», — сообщила жительница Зимников.

ИА PrimaMedia обратились за разъяснением в министерство лесного хозяйства Приморского края, а также в пресс-службу УМВД России по региону. Между тем местные бьют тревогу.

«В районе гуляют тигры. Мы, жители деревни, живём в страхе. Боимся выйти из дома. Дети утром идут на остановку в школу — учатся в соседней деревне, страшно за детей. По утрам темно, провожаем всей улицей, дабы дети дошли до этой остановки. Просим Вас принять какие-то меры».

флора и фауна