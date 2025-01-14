Пора возвращаться домой: дом Ильи Лагутенко сгорел в Лос-Анджелесе

Особняк Лагутенко в поселке Биг Рок в пригороде Лос-Анджелеса сгорел в ходе масштабных пожаров в Калифорнии. Известно, что стоимость дома составляет почти 3 миллиона долларов.
Частично Илья Лагутенко погасил ипотеку — он выплатил полмиллиона, а остальные деньги взял в кредит. Музыкант владеет домом с 2018 года. Особняк с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами расположен на мысе, откуда открывается вид на восход и закат, остров, побережье, океан и волны.
Как сообщают российские СМИ, Лагутенко жил там после того, как покинул Россию с началом СВО. К слову, местные телеграм-каналы уже предложили альтернативу живой легенде Владивостока и призывают его вернуться домой.
Так, канал «Приморский партизан» вспоминает, что экс-мэр города Владимир Николаев подарил квартиры в элитном доме «Магнум» Павлу Воле. Почему бы не сделать широкий жест в адрес музыкального символа города?
«Что ж, самое время Илье подумать о возвращении в родную гавань, где его помнят и будут любить, кажется, вечно. А там, глядишь, и помогут. Подарил же Николаев квадратные метры Мише Галустяну с Павлом Волей в “Магнуме”, а тут — сам живой символ города в беде…» — пишут авторы.