Пора возвращаться домой: дом Ильи Лагутенко сгорел в Лос-Анджелесе

«Что ж, самое время Илье подумать о возвращении в родную гавань, где его помнят и будут любить, кажется, вечно. А там, глядишь, и помогут. Подарил же Николаев квадратные метры Мише Галустяну с Павлом Волей в “Магнуме”, а тут — сам живой символ города в беде…» — пишут авторы.