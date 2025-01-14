Эпичная погоня полицейских за угнанным трактором в Красногорске попала на видео

На опубликованных кадрах видно, как водитель трактора пытается оторваться от преследующей его машины ДПС по тротуару. Перед этим техника сносит ограничительный столб. Исход погони и личность предполагаемого угонщика остаются неизвестными.
Погоня за трактором. Видео © Telegram / Красногорск.
Схожая погоня произошла в Подмосковье в ноябре прошлого года. Неизвестный набросился на маршрутчика и угнал общественный транспорт. Задержать неадеквата удалось лишь тогда, когда он протаранил встречный джип и улетел в кювет.