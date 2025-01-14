Застройщика в Красноярске подозревают в мошенничестве на 163 млн рублей

Из бюджета было похищено более 163 млн рублей, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено еще одно уголовное дело в отношении учредителя ООО “УСК Сибиряк”. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в СК.
В 2022 году между муниципальным предприятием «УКС г. Лесосибирск» и компанией УСК «Сибиряк» заключены контракты на строительство 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» города Лесосибирска для расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. «Общая стоимость контрактов составила около 6 млрд рублей. В качестве аванса администрацией города были перечислены 4,7 млрд рублей, после чего строительная компания приступила к выполнению работ. В связи с тем, что микрорайон возводился в болотистой местности, согласно проектно-сметной документации подрядчику необходимо было выполнить работы по отсыпке участка определенной песчано-гравийной смесью (ПГС)», — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, генеральный директор и учредитель компании УСК «Сибиряк» Егоров с целью хищения денежных средств снизил затраты на строительство объекта, частично заменив предусмотренную ПГС на более дешевый материал. «После чего подозреваемый обеспечил внесение заведомо ложных сведений в отчетные документы, тем самым совершив хищение бюджетных денежных средств на сумму более 163 млн рублей. Указанными деньгами учредитель УСК “Сибиряк” распорядился по своему усмотрению», — добавили в СК.
После возведения строительной компанией жилого комплекса были выявлены нарушения, связанные с подтоплением подвальных помещений домов. В рамках расследования уголовного дела следователями СК будут назначены необходимые экспертные исследования, которые позволят определить техническое состояние жилых многоквартирных домов и их пригодность для проживания. «Также следственными органами расследуется уголовное дело по обвинению указанного лица в мошенничестве при строительстве переезда через Северное шоссе в жилом районе “Солонцы-2” в Центральном районе города Красноярска. По ходатайству органов следствия фигурант заключен под стражу. В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство», — пояснили в ведомстве.
Об УСК «Сибиряк»
УСК «Сибиряк» — одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Учредитель компании Егоров также является фигурантом дела о мошенничестве при строительстве школы в поселке Иланском Красноярского края. В середине мая 2023 года он был арестован на 2 месяца. По информации прокуратуры региона, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Застройщик сотрудничал со следствием, полностью возместил ущерб в бюджет края. Суд изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. В ноябре 2024 года Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал Егорова по делу о мошенничестве при строительстве переезда на 71 млн рублей в Красноярске.