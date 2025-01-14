Застройщика в Красноярске подозревают в мошенничестве на 163 млн рублей

УСК «Сибиряк» — одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Учредитель компании Егоров также является фигурантом дела о мошенничестве при строительстве школы в поселке Иланском Красноярского края. В середине мая 2023 года он был арестован на 2 месяца. По информации прокуратуры региона, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Застройщик сотрудничал со следствием, полностью возместил ущерб в бюджет края. Суд изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. В ноябре 2024 года Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал Егорова по делу о мошенничестве при строительстве переезда на 71 млн рублей в Красноярске.