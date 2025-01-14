Тело убитого мужчины нашли в одном из хостелов Читы

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии напал на незнакомку, которая ранним утром ждала такси около рестобара. Он затащил ее во двор дома и изнасиловал. Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.