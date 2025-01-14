Тело убитого мужчины нашли в одном из хостелов Читы

В одном из хостелов Читы ранним утром 14 января 2025 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Следком Забайкалья.
— Следователи завели уголовное дело по признакам убийства. Сейчас на месте происшествия проводят осмотр, ищут и допрашивают свидетелей, — уточнили в агентстве.
Также удалось установить личность погибшего. Им оказался 51-летний житель Читы, на его теле нашли резаные ранения. Все силы брошены на то, чтобы найти подозреваемого.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии напал на незнакомку, которая ранним утром ждала такси около рестобара. Он затащил ее во двор дома и изнасиловал. Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.