Водитель «Субару» врезался в «Ниссан» и попал в больницу в Забайкалье

В Чите на улице Трактовой ночью 13 января 2025 произошла авария, в которой пострадал человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья.
— По предварительным данным, водитель «Субару-Рлео» врезался в стоящий «Ниссан -Вингроуд».Водитель хэтчбэка получил травмы, сейчас находится в больнице под наблюдением врачей, — уточнили в агентстве.
Кстати, всего на дорогах Забайкалья за сутки произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали два человека. В это время госавтоинспекторы пресекли более 200 нарушений ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из хостелов Читы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи завели уголовное дело, сейчас допрашивают свидетелей и ищут подозреваемого.