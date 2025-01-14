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Водитель «Субару» врезался в «Ниссан» и попал в больницу в Забайкалье

Авария произошла ночью 13 января на улице Трактовой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите на улице Трактовой ночью 13 января 2025 произошла авария, в которой пострадал человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья.

— По предварительным данным, водитель «Субару-Рлео» врезался в стоящий «Ниссан -Вингроуд».Водитель хэтчбэка получил травмы, сейчас находится в больнице под наблюдением врачей, — уточнили в агентстве.

Кстати, всего на дорогах Забайкалья за сутки произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали два человека. В это время госавтоинспекторы пресекли более 200 нарушений ПДД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из хостелов Читы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи завели уголовное дело, сейчас допрашивают свидетелей и ищут подозреваемого.