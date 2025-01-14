Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска

Инцидент произошел вчера. На первом этаже аэропорта 40-летний мужчина внезапно напал на 39-летнего красноярца и несколько раз ударил его ножом.
Известно, что двое очевидцев и транспортные полицейские, прибывшие на место через несколько секунд, задержали нападавшего.
Работники медицинской службы аэропорта оказали раненному первую помощь, после чего мужчину увезли в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказывает транспортная полиция.