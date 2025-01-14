Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нападении в терминале воздушной гавани.

Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел вчера. На первом этаже аэропорта 40-летний мужчина внезапно напал на 39-летнего красноярца и несколько раз ударил его ножом.

Известно, что двое очевидцев и транспортные полицейские, прибывшие на место через несколько секунд, задержали нападавшего.

Работники медицинской службы аэропорта оказали раненному первую помощь, после чего мужчину увезли в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказывает транспортная полиция.