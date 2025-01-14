Губернатор Миляев: в Тульской области уничтожили 16 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Тульской области, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
Миляев добавил, что после падения обломков БПЛА выявлены повреждения нескольких машин и хозяйственных построек. Кроме того, повреждены стёкла в жилом доме.
«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.
Губернатор также рассказал, что в настоящее время находится в городе Алексине.
«Выехал в Алексин. Вместе с главой администрации Павлом Фёдоровым оценили ситуацию после атаки БПЛА», — говорится в публикации.
Ранее Миляев заявил, что Тульская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.