Силы ПВО уничтожили над Тульской областью 16 украинских дронов

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей, хозпостроек и остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — говорится в посте.
Для оценки ущерба и координации действий на месте Миляев прибыл в атакованный город Алексин. Компанию ему составил глава местной администрации Павел Фёдоров.
Атаке поздним вечером 13 января подверглась и Брянская область. К счастью, силы ПВО защитили регион от украинских ракет. Обломки одной из них рухнули на территории химзавода.