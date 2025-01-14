Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта «Аэрофлота»

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета «Аэрофлота», летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток — 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
«Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности», — уточнили в ДВТП.